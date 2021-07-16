Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novos caminhos

Iggy Azalea anuncia pausa na carreira por alguns anos

Artista quer se dedicar a outros projetos fora da música após lançamento em agosto

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 15:53

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jul 2021 às 15:53
A cantora Iggy Azalea em foto de divulgação do álbum 'In My Defense'
A cantora Iggy Azalea em foto de divulgação do álbum 'In My Defense' Crédito: Thom Kerr/Divulgação
A cantora Iggy Azalea, 31, anunciou que deverá dar uma pausa na carreira musical por alguns anos após o lançamento de seu álbum programado para agosto. A revelação foi feita por meio das redes sociais.
"'End of an Era' é muito especial para mim porque depois de lançar o álbum no próximo mês vou tirar alguns anos para focar em outros projetos criativos e coisas pelas quais estou me sentindo motivava e inspirada", postou ela.
"Além da música. Eu estou animada para que vocês conheçam outros lados meus no futuro", emendou a artista na postagem.
De acordo com Azalea, o mais certo agora é "migrar minha energia e foco para o que estou mais animada". Ela ainda pediu aos fãs que continuem a apoiando em quaisquer projetos criativos que possam surgir em breve.
Em 2019, Azalea respondeu a um fã brasileiro de forma positiva com relação a uma possível parceria dela com Pabllo Vittar. Algumas horas depois, Pabllo deixou claro a vontade de fazer a parceria: "Vamos, irmã", escreveu a drag queen, marcando o perfil da australiana.
Porém, com a decisão de parar os trabalhos, a parceria com a cantora brasileira deverá esperar mais um pouco para acontecer.

Veja Também

Filho biológico de Cid Moreira também acusa pai de não querer tê-lo como herdeiro

Britney Spears agradece fãs e comemora decisão judicial sobre tutela

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogadores comemoram gol de Paquetá em Flamengo x Independiente Medellín
Flamengo goleia Independiente Medellín por 4 a 1 na Copa Libertadores
Raniele, jogador do Corinthians
Corinthians derrota Santa Fe e segue 100% na Copa Libertadores
Cachoeiro tem hotéis lotados e entra nos ajustes finais para a apresentação de Roberto Carlos
Conheça as músicas de Roberto Carlos mais tocadas nos últimos 5 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados