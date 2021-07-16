Iggy Azalea anuncia pausa na carreira por alguns anos

A cantora Iggy Azalea, 31, anunciou que deverá dar uma pausa na carreira musical por alguns anos após o lançamento de seu álbum programado para agosto. A revelação foi feita por meio das redes sociais.
"'End of an Era' é muito especial para mim porque depois de lançar o álbum no próximo mês vou tirar alguns anos para focar em outros projetos criativos e coisas pelas quais estou me sentindo motivava e inspirada", postou ela.
"Além da música. Eu estou animada para que vocês conheçam outros lados meus no futuro", emendou a artista na postagem.
De acordo com Azalea, o mais certo agora é "migrar minha energia e foco para o que estou mais animada". Ela ainda pediu aos fãs que continuem a apoiando em quaisquer projetos criativos que possam surgir em breve.
Em 2019, Azalea respondeu a um fã brasileiro de forma positiva com relação a uma possível parceria dela com Pabllo Vittar. Algumas horas depois, Pabllo deixou claro a vontade de fazer a parceria: "Vamos, irmã", escreveu a drag queen, marcando o perfil da australiana.
Porém, com a decisão de parar os trabalhos, a parceria com a cantora brasileira deverá esperar mais um pouco para acontecer.