Holland Roden, de 'Teen Wolf', é liberada de aeroporto em São Paulo

Atriz de Teen Wolf Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A atriz americana Holland Roden, 32, da série "Teen Wolf", foi liberada pela imigração no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, após ter sido barrada na tarde desta sexta-feira (17).

A atriz teria permanecido no aeroporto até a manhã deste sábado (18), totalizando quase 24 horas até o momento da confirmação de que ela teria sido liberada.

Roden veio ao Brasil para um encontro com os fãs organizado pela empresa 4U Experience BR, que acontece na tarde deste sábado. O evento "4U Experience: Edição Teen Wolf" ocorrerá normalmente.

Segundo a polícia federal, a atriz tentou passar o visto do passaporte antigo para o novo, prática considerada ilegal no Brasil.

"Nossa equipe ficou aqui a noite toda tentando resolver isso, porque existe um recurso chamado visto condicional em que ela poderia ser liberada para fazer o evento", disse uma das organizadoras do evento em mensagem via Instagram, pela conta oficial da empresa.

No Instagram, Roden declarou estar surpresa com o tratamento recebido no aeroporto. Ela relatou ter ficado sem água, alimentos e um tradutor durante quatro horas. "Estou chocada que esse é o mesmo Brasil que eu conheço e amo", escreveu.