Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dia dos Pais

Henrique Fogaça faz homenagem à filha: 'Só tenho a agradecer'

Jurado do 'MasterChef' aproveitou Dia dos Pais para compartilhar relato sobre Olivia

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 14:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 14:09
Henrique Fogaça faz homenagem à sua filha: "Só tenho a agradecer" Crédito: Reprodução/Instagram @henrique_fogaca74
O cozinheiro Henrique Fogaça, um dos jurados do MasterChef Brasil, aproveitou o Dia dos Pais para publicar uma homenagem à sua filha, Olivia, em seu Instagram.
"Gostaria de compartilhar com vocês como é ser pai da Olivia, uma menina dócil, frágil e, ao mesmo tempo, forte como uma rocha", escreveu Fogaça, que comemorou algumas melhoras na saúde da pequena, que, segundo ele, "nunca mais teve convulsão" desde que passou por mudanças na alimentação.
"Só tenho a agradecer a Deus a cada dia o que ela me ensina com os pequenos valores da vida, como um sorriso, um silêncio, o amor, o cuidado e a esperança... Te amo", completou.
> Chegando ao ES, Erick Jacquin mostra preferência pela moqueca capixaba
Seu colega de MasterChef, Erick Jacquin, também aproveitou a data para comemorar um "triplo Dia dos Pais": com seu filho, Edouard, 21, e com os gêmeos, que terá em breve.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava
Imagem de destaque
Homem é morto a facadas próximo a área em obra em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados