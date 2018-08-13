Henrique Fogaça faz homenagem à filha: 'Só tenho a agradecer'

Henrique Fogaça faz homenagem à sua filha: "Só tenho a agradecer" Crédito: Reprodução/Instagram @henrique_fogaca74

O cozinheiro Henrique Fogaça, um dos jurados do MasterChef Brasil, aproveitou o Dia dos Pais para publicar uma homenagem à sua filha, Olivia, em seu Instagram.

"Gostaria de compartilhar com vocês como é ser pai da Olivia, uma menina dócil, frágil e, ao mesmo tempo, forte como uma rocha", escreveu Fogaça, que comemorou algumas melhoras na saúde da pequena, que, segundo ele, "nunca mais teve convulsão" desde que passou por mudanças na alimentação.

"Só tenho a agradecer a Deus a cada dia o que ela me ensina com os pequenos valores da vida, como um sorriso, um silêncio, o amor, o cuidado e a esperança... Te amo", completou.