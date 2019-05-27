Henrique, da dupla com Juliano, diz que não tem WhatsApp

Antes de subir ao palco do festival Skuta, no Anhembi, a dupla Henrique e Juliano já estava aquecida. Com agenda de shows lotada, os dois já tinham tocado em Três Rios (MG) e se preparavam para o segundo show deste sábado (25).
Homem à moda antiga, Henrique revelou que não usa nenhum aplicativo de mensagem. Quem quiser contatá-lo, só por SMS ou telefonema.
"Eu não tenho Whatsapp, uso mensagem de texto. Eu tive, no início. Aí uma vez fui pescar e fiquei uns três dias fora. Quando voltei tinha 1.200 mensagens. Eu deletei e nunca mais fiz de novo. Quem quiser falar comigo, tem que me ligar", contou Henrique.
Até no visual o sertanejo gosta de manter o aspecto "lenhador". A barba longa, segundo ele, é um artifício para afinar o rosto. "Se um dia eu emagrecer, eu tiro a barba. Eu deixo a barba grande porque eu acho que ela afina o rosto. Já que parar de comer mesmo, eu não consigo", confessa.
Ao lado do irmão Juliano, o sertanejo apresentou os sucessos "Quem Pegou, Pegou", "Vai Que Bebereis" e "Recaídas". O festival também teve atrações como Marília Mendonça, Wesley Safadão, Maiara e Maraisa, Zé Neto e Cristiano e Léo Santana.