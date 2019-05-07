Harry Styles usa look andrógino no Met Gala 2019; veja fotos

foi um dos anfitriões do, ao lado de. Mas o cantor conseguiu se superar usando umpara a ocasião.

O cantor exibiu uma combinação de elementos masculinos e femininos, com blusa preta com babados, calça de cintura alta e corte reto, um salto alto grosso de verniz preto, unhas pintadas e acessórios como anéis e brincos.