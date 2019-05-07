Harry Styles usa look andrógino no Met Gala 2019; veja fotos

Harry Styles foi um dos anfitriões do Met Gala 2019, ao lado de Lady Gaga e Serena Williams. Mas o cantor conseguiu se superar usando um look andrógino para a ocasião.
O cantor exibiu uma combinação de elementos masculinos e femininos, com blusa preta com babados, calça de cintura alta e corte reto, um salto alto grosso de verniz preto, unhas pintadas e acessórios como anéis e brincos.
O tema do
Met Gala 2019
foi
"Camp: Notes on Fashion"
, tudo o que é extravagante, exagerado e não-natural. As cores escolhidas pela produção foram
rosa, preto e dourado
, que apareceram frequentemente nos looks dos convidados.