Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ousado

Harry Styles usa look andrógino no Met Gala 2019; veja fotos

Cantor se superou com roupas, acessórios, unhas pintadas e até um salto alto no tapete vermelho da cerimônia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2019 às 11:45

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 11:45

Crédito: Reprodução/Instagram @edwardstylezzz
Harry Styles foi um dos anfitriões do Met Gala 2019, ao lado de Lady Gaga e Serena Williams. Mas o cantor conseguiu se superar usando um look andrógino para a ocasião. 
O cantor exibiu uma combinação de elementos masculinos e femininos, com blusa preta com babados, calça de cintura alta e corte reto, um salto alto grosso de verniz preto, unhas pintadas e acessórios como anéis e brincos. 
Crédito: Reprodução/Instagram @1d.updates.hu
O tema do
Met Gala 2019
foi
"Camp: Notes on Fashion"
, tudo o que é extravagante, exagerado e não-natural. As cores escolhidas pela produção foram
rosa, preto e dourado
, que apareceram frequentemente nos looks dos convidados. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados