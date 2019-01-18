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Concurso de bumbum bonito

Gracyanne Barbosa promete show de pole dance especial no México

Musa fitness fará apresentação durante concurso que vai eleger o bumbum mais bonito do mundo

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 16:15

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

18 jan 2019 às 16:15
A musa fitness Gracyanne Barbosa durante aula de pole dance Crédito: Reprodução/Instagram
Com os preparativos para o primeiro Miss Bumbum World a todo vapor, a organização do concurso de bumbum mais bonito do mundo está preparando uma estrutura especial para a apresentação da musa fitness Gracyanne Babosa, no México.
A esposa do cantor Belo comunicou que fará uma performance diferenciada de dança no pole dance, que irá incluir, além de diversos postes de ferro, um show com arcos e tecidos. "Será uma apresentação espetacular e jamais vista", garante o criador do concurso, Cacau Oliver.
Nessa semana, o Instagram do Miss Bumbum também anunciou a primeira candidata do Miss Bumbum World. A candidata é Suzy Cortez, vencedora da edição brasileira em 2015, que representará nada mais e nada menos do que o Brasil.
"Quero o bi", disparou a modelo, também conhecida como sósia da Daniela Cicarelli.
Com nomes e fotos ainda em segredo, as outras candidatas confirmadas para representar os países da seleção Miss Bumbum World serão apresentadas nos próximos meses.

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