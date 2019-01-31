Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Magreza pra que te quero"

Gracyanne Barbosa diz perder 2 quilos a cada ensaio do carnaval

Mas, apesar do gasto calórico, é preciso fazer musculação para ganhar massa muscular

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 11:40

Publicado em 

31 jan 2019 às 11:40
Crédito: Reprodução/Instagram @cinthiahairmake
Qual o segredo para aguentar o pique de um ensaio de uma escola de samba às vésperas do carnaval?
Segundo Gracyanne Barbosa, 35, rainha de bateria da União da Ilha, escola de samba do Rio de Janeiro, é preciso uma junção de uma boa alimentação, rotina maromba e muito samba no pé.
"Porque eu vou te falar: em cada ensaiozinho a gente perde uns dois quilos. Então dá até para comer umas besteirinhas de vez em quando", disse em entrevista ao RJTV, telejornal da Globo, nesta quarta-feira (30).
Mas, apesar do gasto, é preciso fazer musculação para ganhar massa muscular. "[Para isso] Tem que ir para academia carregar peso mesmo, não tem jeito", completou.
Neste ano, a União da Ilha desfilará com um enredo sobre os escritores cearenses Rachel de Queiroz e José de Alencar - "A peleja poética entre Rachel e Alencar no avarandado do céu".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval carnaval 2019 gracyanne barbosa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados