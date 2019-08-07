Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ousada

Gracyanne Barbosa dança funk no pole dance: "Saudades de sarrar"

Musa faz uma aula de pole dance turbinada, que envolve funk e movimentos mais ousados

Publicado em 07 de Agosto de 2019 às 12:11

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

07 ago 2019 às 12:11
Crédito: Reprodução/Instagram @graoficial
Gracyanne Barbosa exibe o corpão nas aulas de pole dance não é de hoje, mas agora a musa compartilhou imagens em que faz um treino diferente da modalidade. Nesta versão, a música é o funk e o atleta tem que usar salto alto durante a performance
> Gracyanne Barbosa abaixa calcinha e exibe tatuagem íntima
"Ah, que saudades que estava de sarrar! Sou apaixonada pelas aulas de Pole on Heels. Essa mistura de pole + funk então é maravilhosa. A gente dança, rebola a raba, erra muito, mas se diverte demais. Tenho certeza que vocês vão amar, o país do lacre assim como eu", escreveu ela, nas redes sociais. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

funk gracyanne barbosa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados