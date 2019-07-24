Graciele Lacerda pede a Zezé para incluir música em show de "Amigos"

Graciele Lacerda nunca escondeu de ninguém que é fã do namorado, Zezé Di Camargo. No último dia 20 de julho ele estreou "Amigos", novo show sertanejo com sucessos de grandes vozes, e a capixaba pediu que ele incluísse uma canção em especial no repertório. "Pra Mudar Minha Vida", segundo entrevista que ela deu ao colunista Leo Dias, representa muito da história do casal.
"Essa foi a música que ele cantou pra mim a primeira vez, quando me conheceu. Eu já tinha pedido ao Zezé para colocar de volta essa canção no repertório dele, no show comum, e, por ser uma música especial, ela entrou também para o repertório de 'Amigos", disse, a Leo Dias.
Graciele lembra que tinha 15 anos quando a música estava no auge e se recorda de curtir a canção com a família: "Reviver esse encontro e estar presente, sendo a mulher de um deles, foi muito emocionante. Nunca imaginava que isso poderia acontecer na minha vida".