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Glória Maria revela que quase morreu afogada e foi salva por amigo

Apresentadora fez um post no Instagram sobre o episódio

Publicado em 

03 mai 2019 às 19:06

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 19:06

Crédito: Reprodução/Instagram @gloriamariareal
Glória Maria, que não revela sua idade, compartilhou com seus fãs através de seu perfil no Instagram que quase morreu afogada. 
Nesta quinta-feira (2), a apresentadora da Globo publicou uma foto com Tuta Marcondes Ferraz e escreveu uma mensagem agradecendo o amigo por salvá-la de uma possível morte.
"Orgulho de ter amigos! De verdade! Que não cobram! Não criticam! Apenas te conhecem! Obrigada Tuta Marcondes por ter me salvado de um quase afogamento! Mais uma vez! Te amo!", escreveu Glória Maira.
Dentre os vários comentários feitos pelos seguidores sobre o relato inédito da jornalista, o amigo Tuta escreveu: "Amigos até embaixo d'água".
Na foto, Glória e o amigo aparecem bastante próximos, o que também fez alguns internautas questionarem o relacionamento dos dois e até apontarem que a
amizade poderia virar namoro
.
No entanto, a apresentadora não se pronunciou nem sobre o afogamento e nem sobre seu relacionamento com Tuta. 

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