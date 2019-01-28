Gisele Bündchen solta a voz ao lado do grupo Boyz II Men

27/01/2019 - Gisele Bündchen e Boyz II Men no 'Carpool Karaoke' Crédito: Reprodução

Gisele Bündchen, 38, resolveu mostrar outro de seus talentos em um novo episódio da série "Carpool Karaoke", na qual celebridades cantam de forma descontraída dentro de um carro.

Ao lado do grupo americano Boyz II Men, a modelo soltou a voz e pareceu estar se divertindo. Ela publicou um trecho do programa nas redes sociais.

"Eu aprendi inglês escutando Boyz II Men e jamais sonharia que um dia eu estaria cantando com eles", escreveu.

"Obrigada, pessoal, eu me diverti muito" Mas vamos ser honestos: tentar cantar a parte da Mariah Carey não é justo", brincou.