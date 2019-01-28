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Após críticas

Gisele Bündchen deleta foto na qual lamenta tragédia de Brumadinho

Internautas criticaram a imagem usada pela modelo para abrir a postagem

Publicado em 

28 jan 2019 às 15:37

Publicado em 28 de Janeiro de 2019 às 15:37

28/01/2019 - Imagem que a modelo Gisele Bündchen postou para prestar solidariedade à tragédia de Minas Gerais mas depois deletou Crédito: Instagram/@gisele
A modelo Gisele Bündchen, que se manifestou nas redes sociais depois do rompimento da barragem em Brumadinho (MG), deletou a postagem após as críticas que recebeu de diversos seguidores. A postagem continha uma foto da modelo usando um véu verde e juntando as mãos em forma de prece. Em seguida, uma comparação com imagens de antes e depois da tragédia, assim como itens para doação e pontos de recolhimento em Minas Gerais.
"É muito triste que um desastre como este esteja acontecendo novamente. Meu coração está apertado e estou rezando para todas as famílias afetadas pela tragédia em Brumadinho", escreveu na legenda, mencionando o rompimento da barragem de Mariana (MG) em novembro de 2015.
No entanto, internautas criticaram a imagem postada pela modelo, afirmando que Gisele estava "montada" para lamentar a tragédia. "Gisele se veste de Maria pra salvar Brumadinho" e "Gisele Bündchen com a foto imitando uma santa, foram alguns dos comentários.

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