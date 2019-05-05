Giovanna Ewbank volta a seguir Marina Ruy Barbosa nas redes sociais após polêmica

Giovanna Ewbank Crédito: redes sociais

Parece que a vida de Marina Ruy Barbosa, 23, está voltando ao normal após ter passado momentos difíceis causados pela separação do colega de elenco José Loreto, 34.

Apontada como pivô do fim do relacionamento do ator com Débora Nascimento, 33, Marina vem sofrendo críticas desde fevereiro.

Nem mesmo as amigas da Globo ficaram do lado dela --muitas deixaram de segui-la nas redes sociais, aumentando os rumores sobre uma possível traição de Loreto.

Bruna Marquezine, Thaila Ayala, Fiorella Mattheis e Giovanna Ewbank, 32, estão na lista das atrizes que deram unfollow nela. Ewbank, no entando foi a que mais surpreendeu.

Madrinha de casamento de Marina e esposa de Bruno Gagliasso, 37, com quem ela vive um romance em "O Sétimo Guardião" (Globo), Ewbank tomou as dores de Débora Nascimento e se afastou da amiga na época da polêmica separação.

Mas, recentemente, a loira voltou a seguir Marina no Instagram, aumentado especulações de que as duas teriam se acertado.