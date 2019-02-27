Giovanna Ewbank sofre boicote após deixar de seguir Marina Ruy Barbosa

Crédito: Reprodução/Instagram @gio_ewbank

Giovanna Ewbank foi uma das famosas que deixou de seguir Marina Ruy Barbosa assim que a ruiva foi apontada como pivô da separação de José Loreto e Débora Nascimento, na última semana. Agora, é a esposa de Bruno Gagliasso que está sofrendo com as próprias atitudes.

Segundo informações do colunista Leo Dias, os fãs de Marina estão indo até as redes sociais da Neutrogena para denegrir a imagem de Ewbank. Giovanna é garota propaganda da marca.

Até agora, de acordo com Leo Dias, Giovanna já perdeu mais de 400 mil seguidores no Instagram.