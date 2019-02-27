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Perdeu 400 mil seguidores

Giovanna Ewbank sofre boicote após deixar de seguir Marina Ruy Barbosa

Esposa de Bruno Gagliasso está sendo vítima de ataques até na página da Neutrogena nas redes sociais, marca da qual Giovanna é garota propaganda, segundo o colunista Leo DIas

Publicado em 

27 fev 2019 às 12:09

Publicado em 27 de Fevereiro de 2019 às 12:09

Crédito: Reprodução/Instagram @gio_ewbank
Giovanna Ewbank foi uma das famosas que deixou de seguir Marina Ruy Barbosa assim que a ruiva foi apontada como pivô da separação de José Loreto e Débora Nascimento, na última semana. Agora, é a esposa de Bruno Gagliasso que está sofrendo com as próprias atitudes. 
Segundo informações do colunista Leo Dias, os fãs de Marina estão indo até as redes sociais da Neutrogena para denegrir a imagem de Ewbank. Giovanna é garota propaganda da marca. 
Até agora, de acordo com Leo Dias, Giovanna já perdeu mais de 400 mil seguidores no Instagram. 
Bruno Gagliasso, segundo o colunista, está indo atrás de perfis pró-Marina e contra Ewbank para defender a esposa, dizendo que Giovanna é amiga de longa data de Débora Nascimento e tentando explicar os motivos que fizeram a esposa deixar de seguir Marina na web. 

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