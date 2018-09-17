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Festão

Gêmeas de Ivete Sangalo e Daniel Cady são batizadas em Salvador

Convidados foram vestidos de branco a pedido dos pais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 19:11

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 19:11

Maria e Helena nasceram no dia 10 de fevereiro deste ano, em pleno sábado de Carnaval. Ivete Sangalo esperou que elas completassem seis meses para poder marcar a cerimônia de batismo. A celebração aconteceu na tarde deste domingo, 16, na Igreja de Santo Antônio da Barra, em Salvador, na Bahia. Em 2010, no mesmo local, Marcelo, primeiro filho da cantora com Daniel Cady, foi batizado.
O momento foi comemorado pela cantora. "Que dia mais especial! Amor, fé e gratidão! Obrigada, meu Deus", escreveu Ivete na legenda da foto que publicou no perfil oficial dela no Instagram.
Todos os convidados foram vestidos de branco a pedido dos papais. Ricardo Sangalo, irmão de Ivete, foi escolhido pela cantora para ser um dos padrinhos de batismo.
O perfil do fã clube Jovem Iveteiro no Instagram publicou o momento da chegada da cantora na igreja e o aceno: "Beijos, muito obrigada", agradeceu Ivete.

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