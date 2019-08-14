Frota nega sexo gay e admite com travesti: "Beijei homem várias vezes"

O deputado federal Alexandre Frota, expulso pelo PSL nesta terça (13) falou que já beijou homem várias vezes, mas negou ter feito sexo com qualquer um deles. O papo surgiu durante uma entrevista do ex-ator pornô ao jornalista Marcelo Bonfá, em seu canal no YouTube.
"Beijei homem várias vezes, até porque a revista (G Magazine) pedia isso. Mas nunca transei com um, tanto que nunca fiz filme com homem. Com travesti sim, mas nunca com homem. Existe essa confusão", deixou claro.
No vídeo, ele também admite que já falhou na cama várias vezes, principalmente quando era usuário de drogas. Atualmente, Frota também disse que diminuiu bastante a frequência sexual por conta da idade. "Já criei e realizei todas as minhas fantasias sexuais com o trabalho nos filmes pornôs. Hoje, o que gosto de fazer entre quatro paredes mesmo é dormir. Tenho a Fabiana, minha esposa, mas, com 55 anos, uma com fé, eu dou, A segunda, costuma falhar", alegou.