Frota nega sexo gay e admite com travesti: "Beijei homem várias vezes"

No vídeo, ele também admite que já falhou na cama várias vezes, principalmente quando era usuário de drogas. Atualmente, Frota também disse que diminuiu bastante a frequência sexual por conta da idade. "Já criei e realizei todas as minhas fantasias sexuais com o trabalho nos filmes pornôs. Hoje, o que gosto de fazer entre quatro paredes mesmo é dormir. Tenho a Fabiana, minha esposa, mas, com 55 anos, uma com fé, eu dou, A segunda, costuma falhar", alegou.