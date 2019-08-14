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Só com travesti

Frota nega sexo gay e admite com travesti: "Beijei homem várias vezes"

Ex-ator pornô disse que só beijava os homens porque as revistas para as quais posava pediam: "Existe essa confusão"

Publicado em 14 de Agosto de 2019 às 07:14

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

14 ago 2019 às 07:14
Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados/Reprodução
O deputado federal Alexandre Frota, expulso pelo PSL nesta terça (13) falou que já beijou homem várias vezes, mas negou ter feito sexo com qualquer um deles. O papo surgiu durante uma entrevista do ex-ator pornô ao jornalista Marcelo Bonfá, em seu canal no YouTube. 
"Beijei homem várias vezes, até porque a revista (G Magazine) pedia isso. Mas nunca transei com um, tanto que nunca fiz filme com homem. Com travesti sim, mas nunca com homem. Existe essa confusão", deixou claro. 
> Trisal? Silva recebe convite de casal para sexo: "Eu e meu namorado"
O ex-ator pornô e deputado federal Alexandre Frota em ensaio gay para a revista G Magazine Crédito: G Magazine/Reprodução
No vídeo, ele também admite que já falhou na cama várias vezes, principalmente quando era usuário de drogas. Atualmente, Frota também disse que diminuiu bastante a frequência sexual por conta da idade. "Já criei e realizei todas as minhas fantasias sexuais com o trabalho nos filmes pornôs. Hoje, o que gosto de fazer entre quatro paredes mesmo é dormir. Tenho a Fabiana, minha esposa, mas, com 55 anos, uma com fé, eu dou, A segunda, costuma falhar", alegou. 

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