Fortal 2019: Ivete estreia bloco e diz que fãs influenciam na vida

Crédito: Rafa Mattei

Fortal 2019, bloco Village no corredor da Folia, na terceira noite do festival em Fortaleza. É a primeira vez que a artista desfila com esse bloco -até o ano passado, ela saiu com o Coruja, o mesmo do Carnaval de Salvador. Um dos artistas mais aguardados do Ivete Sangalo , 47, arrastou centenas de pessoas atrás dono corredor da Folia, na terceira noite do festival em. É a primeira vez que a artista desfila com esse bloco -até o ano passado, ela saiu com o Coruja, o mesmo do

Ivete diz que os fãs pediam há algum tempo que ela participasse mais de um dia na micareta de Fortaleza. "A única reclamação que recebi é que estava só em um dia. Isso não é reclamação, é uma demonstração de carinho", disse a cantora, que retorna com o bloco na noite deste domingo (28). "Fico feliz que a gente vai fazer dois dias."

"É um prazer enorme está aqui com vocês nessa terra tão amada, de gente tão famosa. É uma alegria trazer para você o novo bloco Village", disse Ivete antes de cantar a música "Lambada", gravada em parceria com Claudia Leitte, que não participou da edição deste ano por estar na reta final da gravidez de Bella. Ela foi substituída por Alinne Rosa, que trouxe Daniela Mercury para uma participação especial no bloco Largadinho.

Na noite deste domingo, Ivete se apresenta depois do bloco Siriguella, de Bell Marques, e antes do Vai Safadão, de Wesley Safadão. De acordo com a programação do evento, Marques deve entrar às 19h30. Para encerrar o festival, o camarote Mucuripe recebe Banda Eva, Mateus e Kauan, Simone e Simaria e JM Puxado. Já no palco avenida, Jamil e São 2 comandam a folia.

Ivete afirma que se emociona sempre com esse carinho do público, pois sua história de vida se confunde com a de muitas de seus fãs. "Tenho 26 anos de carreira e a minha história se confunde com a história de vida dessa turma [dos fãs]. Quantas coisas juntos a gente fez."

"Não digo de uma forma direta, mas indiretamente eles influenciam muito a minha vida e eu a deles. Muitas vezes diretamente. No meu caso, eu sou muito movida à energia deles. São encontros. É uma familhona", completa.