Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
POLÊMICA

Fora do BBB 19, Rodrigo diz que abrirá processo por racismo religioso

"Minha família já entrou em contato com o advogado", disse o ex-BBB

Publicado em 03 de Abril de 2019 às 17:28

Publicado em 

03 abr 2019 às 17:28
03/04/2019 - O ex-BBB Rodrigo França com Ana Maria Braga após eliminação Crédito: Instagram/@rodrigofranca
Rodrigo França, que foi eliminado do Big Brother Brasil nesta terça-feira, 2, disse que a família dele já acionou um advogado para processar quem promoveu ataques racistas contra ele na internet.
"Minha família já entrou em contato com Ricardo Brajterman, advogado. Vamos processar por uma relação de racismo e racismo religioso", contou o ex-BBB em entrevista à Ana Maria Braga nesta quarta-feira, 3.
Rodrigo foi alvo de comentários racistas em publicações no Instagram, alguns chamando-o de macaco. No
Mais Você
, ele disse que também ofenderam o candomblé, religião que a família dele cultua.
"O candomblé não tem cultura de catequisar ninguém. Poucas vezes falei (sobre) e foi para uma pessoa que é adepta. E mais uma vez colocam o candomblé como algo maligno, perverso, sem perguntar do que se trata", disse.
Eliminado do reality show com 69,71% dos votos, o ator, diretor e articulador cultural afirmou que o racismo, "na maioria das vezes, é velado". "Cada um tem sua crença, sua não crença e tudo tem que ser respeitado."
No Instagram, os responsáveis pelo perfil de Rodrigo também se manifestaram sobre o racismo cometido contra o ex-participante do BBB.
"Agora, meu amigo, é o Brasil racista que se sente no direito de te chamar de 'macaco' e desejar que 'fique manco da outra perna'. [...] Daqui, espero que tenhamos sabedoria para entender todas as outras lutas que agora você, obrigatoriamente, terá que enfrentar. E que você tenha força para superá-las e continuar esse cara íntegro, gentil e maravilhoso que você é", diz o texto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Racismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiat Strada Ultra
Domínio das picapes e avanço da BYD marcam 1º trimestre automotivo no ES
Imagem de destaque
6 livros para crescer na carreira e nos negócios
Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados