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Juntos há 2 anos

Filho trans do governador Witzel se declara à mulher: "Te amo"

Erick é cozinheiro e há dois anos mantém relacionamento com Ana Casalli

Publicado em 

31 jul 2019 às 12:05

Publicado em 31 de Julho de 2019 às 12:05

Crédito: Reprodução/Instagram @erickwitzel
Erick Witzel, de 24 anos, filho transgênero do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, usou as redes sociais para se declarar à esposa, Ana Casalli, de 25 anos. Eles, que se conheceram na Tailândia, estão juntos há dois anos, segundo informações do jornal Extra. 
"Minha amiga, minha parceira, aquela do vamos? Vamos! Planejamentos e conquistas, sei que posso falar absolutamente tudo contigo. Ainda bem que nos encontramos naquela ilha na Tailândia sob o por do sol 2 anos atrás, dizem que chama Tinder. Te amo", escreveu ele, na legenda do Instagram
Por diversas vezes, Erick demonstrou não concordar com o pai na política e também, ao que parece, não tem uma relação muito boa com o chefe do Executivo carioca. Recentemente, o rapaz, que é cozinheiro, foi ao Instagram para falar do tratamento hormonal que conseguiu via SUS. Ele começou a transição de gênero ainda na adolescência. 

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