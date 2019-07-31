Filho trans do governador Witzel se declara à mulher: "Te amo"

, de 24 anos, filhodo governador do Rio de Janeiro,, usou as redes sociais para se declarar à, de 25 anos. Eles, que se conheceram na Tailândia, estão juntos há dois anos, segundo informações do jornal Extra.

"Minha amiga, minha parceira, aquela do vamos? Vamos! Planejamentos e conquistas, sei que posso falar absolutamente tudo contigo. Ainda bem que nos encontramos naquela ilha na Tailândia sob o por do sol 2 anos atrás, dizem que chama Tinder. Te amo", escreveu ele, na legenda do Instagram .

Por diversas vezes, Erick demonstrou não concordar com o pai na política e também, ao que parece, não tem uma relação muito boa com o chefe do Executivo carioca. Recentemente, o rapaz, que é cozinheiro, foi ao Instagram para falar do tratamento hormonal que conseguiu via SUS. Ele começou a transição de gênero ainda na adolescência.