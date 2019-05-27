Filho de Solimões, Gabeu lança "Amor Rural" e surge como sertanejo gay

Gabriel Felizardo, o Gabeu, no clipe de "Amor Rural", seu primeiro hit como sertanejo gay que ele chama de pocnejo

, o, que fazcom Rio Negro, decidiu seguir os passos do pai e acaba de se lançar como, o jovem tem 20 anos e estreou nas plataformas digitais com, um projeto com temáticaque ele chama de

Segundo informações do jornal Extra, a música foi comporta por Gabeu, nome artístico de Gabriel, em parceria com o namorado, Well Soares. Pai coruja, Solimões sempre aceitou bem a sexualidade do filho e não só aprovou o trabalho como também desejou boa sorte: "Arrasou. Deus o abençoe. Sucesso", comemorou o pai nas redes sociais.