Filho de Solimões, Gabeu lança "Amor Rural" e surge como sertanejo gay

Gabriel Felizardo, o filho de Solimões, que faz dupla sertaneja com Rio Negro, decidiu seguir os passos do pai e acaba de se lançar como cantor. Homossexual assumido, o jovem tem 20 anos e estreou nas plataformas digitais com "Amor Rural", um projeto com temática LGBT que ele chama de "Pocnejo".
A quem interessar possa, "poc" é um termo usado nas comunidades LGBTs para denominar gays.
Segundo informações do jornal Extra, a música foi comporta por Gabeu, nome artístico de Gabriel, em parceria com o namorado, Well Soares. Pai coruja, Solimões sempre aceitou bem a sexualidade do filho e não só aprovou o trabalho como também desejou boa sorte: "Arrasou. Deus o abençoe. Sucesso", comemorou o pai nas redes sociais.
Veja o clipe de "Amor Rural", de Gabeu, o Gabriel Felizardo, filho de Solimões: