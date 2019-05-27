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"Pocnejo"

Filho de Solimões, Gabeu lança "Amor Rural" e surge como sertanejo gay

Cantor lançou clipe de "Amor Rural" em parceria com o namorado

Publicado em 

27 mai 2019 às 15:29

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 15:29

Gabriel Felizardo, o Gabeu, no clipe de "Amor Rural", seu primeiro hit como sertanejo gay que ele chama de pocnejo Crédito: Reprodução/Instagram @Gabeu Official
Gabriel Felizardo, o filho de Solimões, que faz dupla sertaneja com Rio Negro, decidiu seguir os passos do pai e acaba de se lançar como cantor. Homossexual assumido, o jovem tem 20 anos e estreou nas plataformas digitais com "Amor Rural", um projeto com temática LGBT que ele chama de "Pocnejo"
> Maioria do STF julga que homofobia é crime
A quem interessar possa, "poc" é um termo usado nas comunidades LGBTs para denominar gays
Well Soares e o namorado, Gabriel Felizardo, filho de Solimões Crédito: Reprodução/Instagram @eugabeu
Segundo informações do jornal Extra, a música foi comporta por Gabeu, nome artístico de Gabriel, em parceria com o namorado, Well Soares. Pai coruja, Solimões sempre aceitou bem a sexualidade do filho e não só aprovou o trabalho como também desejou boa sorte: "Arrasou. Deus o abençoe. Sucesso", comemorou o pai nas redes sociais. 
Crédito: Henrique Suenaga
> Casamentos gays aumentam 230% em um ano no Espírito Santo
Veja o clipe de "Amor Rural", de Gabeu, o Gabriel Felizardo, filho de Solimões: 

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