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Filho de Patrícia Abravanel faz ensaio em homenagem a Silvio Santos

Menino, que acaba de completar um mês de vida, tirou fotos com mini-TVs e aviõeszinhos de R$ 100
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

15 mai 2019 às 11:38

Publicado em 15 de Maio de 2019 às 11:38

O bebê Senor, terceiro filho de Patrícia Abravanel, neto de Silvio Santos Crédito: Daniela Margotto Estúdio
Senor, o terceiro filho de Patrícia Abravanel com Fábio Faria, acaba de completar um mês de vida. Para marcar a data, a mãe decidiu fazer uma sessão de fotos com o bebê e escolheu acessórios inusitados para os cliques. 
> Silvio Santos participa de circuncisão do neto Senor: "Momento único"
Em imagens que ela mesma compartilhou, a criança aparece segurando mini-TVs, microfones e até aviõezinhos de dinheiro, com notas de R$ 100, fazendo referência aos que Silvio Santos - avô do bebê - distribui em seu programa dominical no SBT. 
As cédulas foram confeccionadas em material que imita almofadas, assim como os outros elementos usados no ensaio. 

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