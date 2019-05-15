Filho de Patrícia Abravanel faz ensaio em homenagem a Silvio Santos

Senor, o terceiro filho de Patrícia Abravanel com Fábio Faria, acaba de completar um mês de vida. Para marcar a data, a mãe decidiu fazer uma sessão de fotos com o bebê e escolheu acessórios inusitados para os cliques.
Em imagens que ela mesma compartilhou, a criança aparece segurando mini-TVs, microfones e até aviõezinhos de dinheiro, com notas de R$ 100, fazendo referência aos que Silvio Santos - avô do bebê - distribui em seu programa dominical no SBT.
As cédulas foram confeccionadas em material que imita almofadas, assim como os outros elementos usados no ensaio.