Pela 1ª vez

Filha de Beyoncé e Jay-Z aparece em lista da Billboard

A pequena conquistou o título com uma participação em uma música

Publicado em 01 de Agosto de 2019 às 13:51

Blue Ivy, filha de Beyoncé e Jay-Z Crédito: Reprodução/Instagram @blueivy.carter
Blue Ivy Carter, filha dos cantores Beyoncé e Jay-Z, chegou pela primeira vez à lista das 100 principais músicas da semana feita pela Billboard, com Brown Skin Girl. A canção é uma parceria entre Blue Ivy, Beyoncé, Saint Jhn e WizKid.
Brown Skin Girl, lançada neste mês de julho, junto ao álbum The Lion King: The Gift, apareceu na 76ª colocação na Billboard Hot 100 relativa à semana de 3 de agosto de 2019.
A voz da pequena aparece cantando um trecho da música logo na introdução e, posteriormente, ao seu fim. Apesar de Blue Ivy já ter feito pequenas aparições em outras músicas, é a primeira vez que ela é creditada oficialmente e chega a uma lista importante.
Em 2017, por exemplo, fãs 'descobriram' que Blue Ivy falava a frase "Yes I am" após Beyoncé dizer "Azul can you hear me?" no remix de Mi Gente

