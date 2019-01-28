Fernando Rocha lamenta tragédia em Brumadinho: 'Dói demais'

O apresentador Fernando Rocha lamentou o rompimento de uma barragem da Vale em Brumadinho durante o Bem Estar desta segunda-feira, 28. Nascido em Belo Horizonte, ele relembrou momentos de sua juventude nas proximidades da área atingida pela tragédia.
A repórter Mariana Ferrão fez a cobertura da situação das buscas diretamente de Brumadinho. Fernando, que apresentou o Bem Estar em tom mais sério e emocionado que o costume, encerrou o programa fazendo um relato pessoal.
"Mari, muito obrigado pelo trabalho aí. Coragem. Eu sei que é muito difícil. Meu coração também tá aí, coração mineiro, coração de Brumadinho. Passei a infância aí, nas margens do Rio Paraopeba. Dói demais. Dói demais."