Fernando Rocha lamenta tragédia em Brumadinho: 'Dói demais'

28/01/2019 - O apresentador Fernando Rocha se emociona com imagens de Brumadinho, em Minas Gerais Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYBem EstarENTITY_apos_ENTITY (2019) / Globo

O apresentador Fernando Rocha lamentou o rompimento de uma barragem da Vale em Brumadinho durante o Bem Estar desta segunda-feira, 28. Nascido em Belo Horizonte, ele relembrou momentos de sua juventude nas proximidades da área atingida pela tragédia.

A repórter Mariana Ferrão fez a cobertura da situação das buscas diretamente de Brumadinho. Fernando, que apresentou o Bem Estar em tom mais sério e emocionado que o costume, encerrou o programa fazendo um relato pessoal.