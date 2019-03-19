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TELEVISÃO

Fernando Rocha comenta saída de Mariana Ferrão do 'Bem Estar'

Apresentadora anunciou sua saída da Globo nesta terça-feira, 19

Publicado em 

19 mar 2019 às 19:48

Publicado em 19 de Março de 2019 às 19:48

19/03/2019 - Fernando Rocha e Mariana Ferrão Crédito: Ramón Vasconcelos / Globo / Divulgação
O apresentador Fernando Rocha, que deixou o Bem Estar, da Globo, em 27 de fevereiro, publicou um texto para sua colega Mariana Ferrão, com quem dividiu o comando do programa nos últimos anos. Nesta terça-feira, 19, ela também anunciou que sairá do programa e da emissora, com a qual não renovará o contrato.
"Terminou uma história. Uma travessia oceânica. A partida da Mari é a certeza do ciclo que se fecha", escreveu Rocha, que ainda ressaltou o "momento tão único de agradecer quem esteve a seu lado por tanto tempo".
"Aprendemos a dividir o falar e a entender cada gesto. Muitas vezes a gente chorou junto, mas muito mais vezes o que a gente fez foi viver intensamente cada uma dessas manhãs. Acho que a gente fez tudo certinho, né? Vida linda pra você, minha irmãzinha querida", concluiu.
Confira a publicação abaixo:

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