Fernanda Montenegro recebe alta médica de hospital no RJ

Fernanda Montenegro, atriz Crédito: Reprodução/Instagram @fernandamontenegrooficial

A atriz Fernanda Montenegro, de 89 anos, recebeu alta médica nesta sexta-feira (22) depois de passar dois dias internada no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do hospital.

Ela estava no sul do país gravando cenas da próxima novela das 21h da TV Globo, quando passou mal na última terça-feira (19) e foi atendida inicialmente em um hospital na cidade gaúcha de Jaguari, com um quadro de desidratação.