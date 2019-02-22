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Saúde

Fernanda Montenegro recebe alta médica de hospital no RJ

Atriz estava internada desde terça-feira (19) após passar mal durante a gravação da novela das 21h da TV Globo

Publicado em 

22 fev 2019 às 17:35

Publicado em 22 de Fevereiro de 2019 às 17:35

Fernanda Montenegro, atriz Crédito: Reprodução/Instagram @fernandamontenegrooficial
A atriz Fernanda Montenegro, de 89 anos, recebeu alta médica nesta sexta-feira (22) depois de passar dois dias internada no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do hospital.
Ela estava no sul do país gravando cenas da próxima novela das 21h da TV Globo, quando passou mal na última terça-feira (19) e foi atendida inicialmente em um hospital na cidade gaúcha de Jaguari, com um quadro de desidratação.
Fernanda, uma das principais atrizes do Brasil, concorreu ao Oscar e ao Globo de Ouro de 1999, na categoria de melhor atriz, por sua atuação no filme Central do Brasil.
> Fernanda Montenegro é internada após passar mal durante gravação

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