Fernanda Gentil fará filme com Maísa

Fernanda Gentil Crédito: Divulgação/Revista Boa Forma

Após deixar o jornalismo esportivo da Globo para apresentar um programa de entretenimento – ainda mantido em segredo pela emissora do Rio de Janeiro –, Fernanda Gentil, 32, estreará como atriz no cinema.

Ela já começou a gravar o longa "Ela Disse, Ele Disse", inspirado em livro homônimo de Thalita Rebouças e dirigido por Claudia Castro.

A informação foi divulgada na coluna de Patrícia Kougt, do jornal O Globo, neste domingo (3), e confirmada pela reportagem.