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Fernanda Gentil fará filme com Maísa

No filme, Fernanda Gentil será a mãe da protagonista, uma personagem adolescente vivida pela atriz e cantora Duda Matte

Publicado em 

04 fev 2019 às 11:53

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 11:53

Fernanda Gentil Crédito: Divulgação/Revista Boa Forma
Após deixar o jornalismo esportivo da Globo para apresentar um programa de entretenimento – ainda mantido em segredo pela emissora do Rio de Janeiro –, Fernanda Gentil, 32, estreará como atriz no cinema.
Ela já começou a gravar o longa "Ela Disse, Ele Disse", inspirado em livro homônimo de Thalita Rebouças e dirigido por Claudia Castro.
A informação foi divulgada na coluna de Patrícia Kougt, do jornal O Globo, neste domingo (3), e confirmada pela reportagem.
No filme, Fernanda Gentil será a mãe da protagonista, uma personagem adolescente vivida pela atriz e cantora Duda Matte. O longa também conta com a atriz Maisa, estrela do SBT e que em breve poderá ser vista no cinema no filme "Cinderela Pop".

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