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Fergie pede divórcio do ator Josh Duhamel após dois anos da separação

Cantora quer restaurar seu antigo nome e briga pela custódia do filho de cinco anos

Publicado em 04 de Junho de 2019 às 18:33

Publicado em 

04 jun 2019 às 18:33
Fergie Crédito: Reprodução/YouTube MGL Highlights
A ex-integrante do The Black Eyed Peas, Fergie, pediu divórcio do ator Josh Duhamel na última sexta-feira, 31, após dois anos da separação. As informações são do TMZ.
De acordo com os documentos legais, a cantora, de 44 anos, está pedindo ao juiz para restaurar seu antigo nome (Stacy Ann Ferguson). Ela havia mudado sua identidade para Fergie Duhamel, em agosto de 2013, quando já estava casada com o artista de Transformers por quase cinco anos.
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A mulher solicitou também a custódia do filho Axl Jack, de cinco anos.
Em dezembro de 2018, Josh Duhamel, de 46 anos, disse, em entrevista ao podcast Armchair Expert, que quer ser pai novamente e está pronto para ter uma nova família com uma mulher "jovem o suficiente para ter filhos".

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