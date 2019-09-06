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Após censura

Felipe Neto compra 10 mil livros com tema LGBT para distribuir na Bienal

O caso acontece depois de o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, anunciar que censuraria a HQ "Vingadores - A Cruzada das Crianças", que traz dois homens se beijando

Publicado em 

06 set 2019 às 16:41

Publicado em 06 de Setembro de 2019 às 16:41

Após a Prefeitura do Rio de Janeiro enviar fiscais para a Bienal do Livro nesta sexta-feira (6) em busca de supostos livros pornográficos e com temática LGBT, o youtuber Felipe Neto decidiu patrocinar uma performance no evento neste sábado (7). Ele comprou e vai distribuir gratuitamente 10 mil livros que trazem temas ou personagens do universo LGBT.
O youtuber Felipe Neto Crédito: Rodrigo Lopes
O caso acontece depois de o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, anunciar em seu Twitter na noite de quinta (5) que censuraria a HQ "Vingadores - A Cruzada das Crianças", que estava sendo vendida na Bienal. A história em quadrinho traz dois homens se beijando - o que Crivella considera pornografia e, portanto, atentaria contra o Estatuto da Criança e do Adolescente.
A Prefeitura do Rio notificou extrajudicialmente a Bienal, não pedindo o recolhimento dos livros, mas dizendo que os exemplares de "Vingadores" deveriam ser lacrados e que identificados com uma classificação indicativa ou aviso de que há material ou cenas impróprios para menores de idade.
> Fiscais vão à Bienal do Livro após críticas de Crivella a beijo gay em HQ
Por isso, os 10 mil livros doados serão entregues dentro de um saco preto e acompanhados de um aviso que diz: "Este livro é impróprio - para pessoas atrasadas, retrógradas e preconceituosas".
O youtuber não fará as entregas pessoalmente, o que ficará a cargo de pessoas de sua equipe e de outros organizadores da performance.

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