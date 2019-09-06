Felipe Neto compra 10 mil livros com tema LGBT para distribuir na Bienal

Após a Prefeitura do Rio de Janeiro enviar fiscais para a Bienal do Livro nesta sexta-feira (6) em busca de supostos livros pornográficos e com temática LGBT, o youtuber Felipe Neto decidiu patrocinar uma performance no evento neste sábado (7). Ele comprou e vai distribuir gratuitamente 10 mil livros que trazem temas ou personagens do universo LGBT.

O youtuber Felipe Neto Crédito: Rodrigo Lopes

A Prefeitura do Rio notificou extrajudicialmente a Bienal, não pedindo o recolhimento dos livros, mas dizendo que os exemplares de "Vingadores" deveriam ser lacrados e que identificados com uma classificação indicativa ou aviso de que há material ou cenas impróprios para menores de idade.

Por isso, os 10 mil livros doados serão entregues dentro de um saco preto e acompanhados de um aviso que diz: "Este livro é impróprio - para pessoas atrasadas, retrógradas e preconceituosas".