Faustão nega que crítica política fosse direcionada a Bolsonaro

Faustão, no "Domingão do Faustão", da TV Globo Crédito: Raphael Dias/Globo

Fausto Silva causou polêmica nas redes sociais na noite de domingo, 6, enquanto apresentava o programa Domingão do Faustão, da TV Globo.

Em crítica à política brasileira, o apresentador afirmou, sem citar nomes, que o "imbecil que está lá e não devia estar" é um idiota que está "ferrando todo mundo".

Internautas, contra e a favor, associaram a frase ao presidente Jair Bolsonaro.

Em 2018, a TV Globo já havia gravado as edições de 6 a 13 de janeiro do programa - período em que Michel Temer estava na Presidência.

Na tarde desta segunda-feira, 7, o apresentador se manifestou sobre a repercussão de sua fala em um vídeo enviado ao colunista Flávio Ricco, do UOL. Nele, Faustão nega ter direcionado suas críticas a Bolsonaro.

"Em nenhum momento eu falei a respeito do atual presidente, muito menos dos eleitores, no termo "imbecil. [...] Usei para explicar que, muitas vezes, um político imbecil, que não está preparado pra ser eleito, não sabe por que está lá, acaba entrando nessa onda da vaidade e esquece dos problemas do País."