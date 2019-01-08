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Confusão

Faustão nega que crítica política fosse direcionada a Bolsonaro

Em crítica à política brasileira, o apresentador afirmou, sem citar nomes, que o "imbecil que está lá e não devia estar" é um idiota que está "ferrando todo mundo"

Publicado em 

07 jan 2019 às 21:42

Publicado em 07 de Janeiro de 2019 às 21:42

Faustão, no "Domingão do Faustão", da TV Globo Crédito: Raphael Dias/Globo
Fausto Silva causou polêmica nas redes sociais na noite de domingo, 6, enquanto apresentava o programa Domingão do Faustão, da TV Globo.
Em crítica à política brasileira, o apresentador afirmou, sem citar nomes, que o "imbecil que está lá e não devia estar" é um idiota que está "ferrando todo mundo".
Internautas, contra e a favor, associaram a frase ao presidente Jair Bolsonaro.
Em 2018, a TV Globo já havia gravado as edições de 6 a 13 de janeiro do programa - período em que Michel Temer estava na Presidência.
Na tarde desta segunda-feira, 7, o apresentador se manifestou sobre a repercussão de sua fala em um vídeo enviado ao colunista Flávio Ricco, do UOL. Nele, Faustão nega ter direcionado suas críticas a Bolsonaro.
"Em nenhum momento eu falei a respeito do atual presidente, muito menos dos eleitores, no termo "imbecil. [...] Usei para explicar que, muitas vezes, um político imbecil, que não está preparado pra ser eleito, não sabe por que está lá, acaba entrando nessa onda da vaidade e esquece dos problemas do País."
"Como estamos em novos ares, ou pelo menos com expectativa, o que a gente espera é que todo mundo reze para que os novos políticos eleitos, deputados, senadores, governadores, presidente da república, ministros indicados, tenham consciência dos verdadeiros problemas do Brasil."

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