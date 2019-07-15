Fátima Bernardes e Tatá Werneck se beijam durante programa

"Segunda feira dia 15 estreia Lady Night versão especial grávida com hemorroida! Teremos a maravilhosa (sério. sem palavras. Que mulher) Fátima Bernardes, como você nunca viu! Fiquei ainda mais fã! Ela é tão... Te amo, Fátima! Fofa, inteligente, engraçada, espirituosa", escreveu a humorista na legenda.