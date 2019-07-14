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Viralizou na web

Famosos se divertem na web com fotos de como seriam mais velhos

O aplicativo que faz a montagem viralizou nas redes sociais. Saiba como entrar na brincadeira
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

14 jul 2019 às 16:49

Publicado em 14 de Julho de 2019 às 16:49

Um aplicativo que muda a aparência da pessoa para mais velha viralizou nas redes sociais. Famosos como Angélica, Xuxa, Bruno Gagliasso, Giovana Ewbank, entre outras celebridades, caíram na brincadeira e estão se divertindo com o resultado.
A Xuxa, por exemplo, compartilhou a foto com a seguinte legenda: "gente, resolvi não fazer mais fotos com filtros... essa sou eu... pelo menos é assim que muita gente me vê."
Já Angélica publicou a foto e disse que adorou as marcas de alegrias, tristezas, aprendizados, enfim, da vida. 
A atriz Giovana Ewbank não ficou de fora e postou uma foto com o marido, Bruno Gagliasso. Na legenda, ela se declarou: "daqui até a eternidade".
VEJA A GALERIA DE FOTOS
ENTRE NA BRINCADEIRA
Gostou da brincadeira e não quer ficar de fora? Basta baixar o aplicativo gratuito FaceApp. A tecnologia usa um sistema de reconhecimento facial para fazer a montagem e transformar o rosto da pessoa. Quando se escolhe a opção "idoso", são adicionados rugas e cabelos brancos. Faça um teste!

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