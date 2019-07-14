Famosos se divertem na web com fotos de como seriam mais velhos

Um aplicativo que muda a aparência da pessoa para mais velha viralizou nas redes sociais. Famosos como Angélica, Xuxa, Bruno Gagliasso, Giovana Ewbank, entre outras celebridades, caíram na brincadeira e estão se divertindo com o resultado.

A Xuxa, por exemplo, compartilhou a foto com a seguinte legenda: "gente, resolvi não fazer mais fotos com filtros... essa sou eu... pelo menos é assim que muita gente me vê."

Já Angélica publicou a foto e disse que adorou as marcas de alegrias, tristezas, aprendizados, enfim, da vida.

A atriz Giovana Ewbank não ficou de fora e postou uma foto com o marido, Bruno Gagliasso. Na legenda, ela se declarou: "daqui até a eternidade".

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