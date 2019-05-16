Fã diz que Whindersson Nunes a ajudou a quitar dívida com agiota

O youtuber Whindersson Nunes Crédito: Divulgação/MTV

Mais do que apenas responder aos comentários nas redes, parece que Whindersson Nunes, 24, ajudou uma de suas fãs com uma doação para quitar uma dívida com um agiota.

A fã, Amanda Evellyn, compartilhou na terça-feira (14) em seu Instagram mensagens em que o próprio Whindersson pede sua conta bancária para depositar o dinheiro devido.

"Quero aproveitar este post também para agradecer infinitamente o Whindersson que no meu momento de mais profunda tristeza me ajudou", disse a fã.