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Fã diz que Whindersson Nunes a ajudou a quitar dívida com agiota

Humorista foi elogiado por não se promover com a doação

Publicado em 

16 mai 2019 às 15:38

Publicado em 16 de Maio de 2019 às 15:38

O youtuber Whindersson Nunes Crédito: Divulgação/MTV
Mais do que apenas responder aos comentários nas redes, parece que Whindersson Nunes, 24, ajudou uma de suas fãs com uma doação para quitar uma dívida com um agiota.
A fã, Amanda Evellyn, compartilhou na terça-feira (14) em seu Instagram mensagens em que o próprio Whindersson pede sua conta bancária para depositar o dinheiro devido.
"Quero aproveitar este post também para agradecer infinitamente o Whindersson que no meu momento de mais profunda tristeza me ajudou", disse a fã.
A ajuda dele me deu uma segunda chance não só da vontade de querer viver melhor como de encarar tudo o que passou como uma segunda chance. Meu mais sincero obrigada. Obrigada pela quantia que você mandou para que eu pagasse o agiota que eu estava devendo, eternamente grata", continuou. O ato foi seguido de comentários elogiando a atitude do artista.

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