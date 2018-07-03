Ex-RBD adota foto de Dilma no perfil após perder aposta na Copa

O ator Alfonso Herrera perdeu aposta com o perfil Dila Bolada sobre a derrota do México para o Brasil na Copa 2018 e teve que usar a foto da ex-presidente Dilma Rousseff em seu perfil no Twitter Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Alfonso Herrera, conhecido por ter integrado o elenco da novela mexicana RBD e da série Sense8, chamou atenção nas redes sociais ao mudar sua foto de perfil para uma da ex-presidente Dilma Rousseff.

Poncho, como é conhecido pelos fãs, fez uma aposta com o perfil de humor Dilma Bolada de que a seleção de seu país, o México, eliminaria o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo - caso isso não ocorresse, usaria uma foto de Dilma até o fim do mundial. Com a vitória brasileira por 2 x 0, cumpriu o combinado.

Sem a equipe do coração no torneio, Alfonso garante que já tem nova torcida: "Vou com o Brasil! Isso é definido".

CARMINHA

A atriz Angélica Vale, conhecida por ter protagonizado a novela "A Feia Mais Bela", feita pela rede mexicana Televisa e exibida no Brasil pelo SBT na década passada, também chamou atenção nas redes sociais ao pagar uma curiosa aposta que havia feito com seus seguidores.

Carminha. A atriz Angélica Vale, conhecida por ter protagonizado a novela A Feia Mais Bela, feita pela rede mexicana Televisa e exibida no Brasil pelo SBT na década passada, também chamou atenção nas redes sociais ao pagar uma curiosa aposta que havia feito com seus seguidores.

Se a seleção de seu país, o México, fosse eliminada pelo Brasil, trocaria sua foto de perfil no Twitter por uma da vilã Carminha, interpretada por Adriana Esteves em Avenida Brasil, novela de 2012.