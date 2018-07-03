Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
AQUI É BRASIL!!

Ex-RBD adota foto de Dilma no perfil após perder aposta na Copa

Alfonso Herrera, o 'Poncho', acreditou que seleção mexicana avançaria de fase diante do Brasil

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 19:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 19:07
O ator Alfonso Herrera perdeu aposta com o perfil Dila Bolada sobre a derrota do México para o Brasil na Copa 2018 e teve que usar a foto da ex-presidente Dilma Rousseff em seu perfil no Twitter Crédito: Reprodução/Instagram
O ator Alfonso Herrera, conhecido por ter integrado o elenco da novela mexicana RBD e da série Sense8, chamou atenção nas redes sociais ao mudar sua foto de perfil para uma da ex-presidente Dilma Rousseff.
Poncho, como é conhecido pelos fãs, fez uma aposta com o perfil de humor Dilma Bolada de que a seleção de seu país, o México, eliminaria o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo - caso isso não ocorresse, usaria uma foto de Dilma até o fim do mundial. Com a vitória brasileira por 2 x 0, cumpriu o combinado.
Sem a equipe do coração no torneio, Alfonso garante que já tem nova torcida: "Vou com o Brasil! Isso é definido".
CARMINHA
A atriz Angélica Vale, conhecida por ter protagonizado a novela "A Feia Mais Bela", feita pela rede mexicana Televisa e exibida no Brasil pelo SBT na década passada, também chamou atenção nas redes sociais ao pagar uma curiosa aposta que havia feito com seus seguidores.
Carminha. A atriz Angélica Vale, conhecida por ter protagonizado a novela A Feia Mais Bela, feita pela rede mexicana Televisa e exibida no Brasil pelo SBT na década passada, também chamou atenção nas redes sociais ao pagar uma curiosa aposta que havia feito com seus seguidores.
Se a seleção de seu país, o México, fosse eliminada pelo Brasil, trocaria sua foto de perfil no Twitter por uma da vilã Carminha, interpretada por Adriana Esteves em Avenida Brasil, novela de 2012.
Confira abaixo as duas apostas que foram cumpridas:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher morre ao bater motoneta em poste na Serra
Imagem de destaque
O exercício físico simples que pode ajudar a melhorar a memória
Hospital Dr Jayme Santos Neves possui contêineres para atender ao provável aumento da demanda para os casos de Covid-19
Morador de rua tem o corpo incendiado enquanto dormia em Nova Almeida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados