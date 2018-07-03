Ex-RBD adota foto de Dilma no perfil após perder aposta na Copa

O ator Alfonso Herrera, conhecido por ter integrado o elenco da novela mexicana RBD e da série Sense8, chamou atenção nas redes sociais ao mudar sua foto de perfil para uma da ex-presidente Dilma Rousseff.
Poncho, como é conhecido pelos fãs, fez uma aposta com o perfil de humor Dilma Bolada de que a seleção de seu país, o México, eliminaria o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo - caso isso não ocorresse, usaria uma foto de Dilma até o fim do mundial. Com a vitória brasileira por 2 x 0, cumpriu o combinado.
Sem a equipe do coração no torneio, Alfonso garante que já tem nova torcida: "Vou com o Brasil! Isso é definido".
CARMINHA
A atriz Angélica Vale, conhecida por ter protagonizado a novela "A Feia Mais Bela", feita pela rede mexicana Televisa e exibida no Brasil pelo SBT na década passada, também chamou atenção nas redes sociais ao pagar uma curiosa aposta que havia feito com seus seguidores.
Carminha. A atriz Angélica Vale, conhecida por ter protagonizado a novela A Feia Mais Bela, feita pela rede mexicana Televisa e exibida no Brasil pelo SBT na década passada, também chamou atenção nas redes sociais ao pagar uma curiosa aposta que havia feito com seus seguidores.
Se a seleção de seu país, o México, fosse eliminada pelo Brasil, trocaria sua foto de perfil no Twitter por uma da vilã Carminha, interpretada por Adriana Esteves em Avenida Brasil, novela de 2012.
Confira abaixo as duas apostas que foram cumpridas: