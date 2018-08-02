Ex-nadador Xuxa agradece Sheila Mello após fim do casamento

Fernando Scherer, o Xuxa, também se pronunciou sobre o fim do seu casamento de oito anos com Sheila Mello, ex-loira do Tchan. O ex-nadador usou seu perfil do Instagram para fazer uma reflexão sobre o momento pelo qual está passando e agradeceu à dançarina pelo tempo que passaram juntos e pela família que formaram. Eles são pais de Brenda, de 5 anos.
"Todos nós temos o direito de mudar o rumo de nossas vidas em busca da felicidade, temos o direito de sermos felizes. (...) O amor não acabou. Ele se transformou, mas continua sendo amor. Temos certeza de que fomos íntegros e verdadeiros quando casamos e íntegros e verdadeiros quando separamos e nosso amor será eterno. Desejo a todos uma jornada com muita luz no seu caminho, e a minha família minha maior gratidão e como não seria diferente, Sheila. Obrigado por tudo que você me ensinou, ajudou e me deu nesta caminhada. Você sabe o quanto sou grato pelo presente de Deus que você me deu. Obrigado e estamos juntos sempre, pois sempre seremos uma família", postou ele.
FIM DO RELACIONAMENTO DE SHEILA MELLO
A ex-loira do Tchan usou as redes sociais na noite desta quarta-feira (1º) para informar o fim do relacionamento de nove anos com o atleta. Eles estavam casados desde 2010. A parceria de homem e mulher entre eu o Fernando chegou ao fim. Fica o amor e o respeito para sermos os melhores parceiros para cuidarmos do bem mais precioso das nossas vidas. A nossa Brendinha, postou Sheila, também em seu perfil no Instagram.
Segundo o jornal Extra, o post pegou muita gente de surpresa. Os dois viajaram juntos com a filha para Fernando de Noronha na semana passada para comemorar os 40 anos de Sheila.