Ex-nadador Xuxa agradece Sheila Mello após fim do casamento

Fernando Scherer, o Xuxa, também se pronunciou sobre o fim do seu casamento de oito anos com, ex-loira do Tchan. O ex-nadador usou seu perfil do Instagram para fazer uma reflexão sobre o momento pelo qual está passando e agradeceu à dançarina pelo tempo que passaram juntos e pela família que formaram. Eles são pais de Brenda, de 5 anos.

"Todos nós temos o direito de mudar o rumo de nossas vidas em busca da felicidade, temos o direito de sermos felizes. (...) O amor não acabou. Ele se transformou, mas continua sendo amor. Temos certeza de que fomos íntegros e verdadeiros quando casamos e íntegros e verdadeiros quando separamos e nosso amor será eterno. Desejo a todos uma jornada com muita luz no seu caminho, e a minha família minha maior gratidão e como não seria diferente, Sheila. Obrigado por tudo que você me ensinou, ajudou e me deu nesta caminhada. Você sabe o quanto sou grato pelo presente de Deus que você me deu. Obrigado e estamos juntos sempre, pois sempre seremos uma família", postou ele.