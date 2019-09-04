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"A vida é um sopro"

Ex-Mulheres Ricas Narcisa Tamborindeguy surge internada e choca fãs

Assessoria de imprensa da socialite não confirma, mas rumores são de que a bonita tenha sido internada com um quadro de pneumonia agudo
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

04 set 2019 às 12:28

Publicado em 04 de Setembro de 2019 às 12:28

Crédito: Globo/Tata Barreto
Narcisa Tamborindeguy, de 52 anos, preocupou a web ao surgir em uma foto nas redes sociais em que aparece entubada em um quarto de hospital nesta terça-feira (3). A socialite não publicou nenhuma informação sobre o caso e, à revista Contigo!, a assessoria de imprensa também não confirmou nada.
> Narcisa Tamborindeguy lança seu próprio perfume
No entanto, os rumores são de que a bonita tenha sido internada com um quadro agudo de pneumonia. "A vida é um sopro", escreveu a própria socialite, em uma foto que postou no Instagram, mas em seguida foi deletada.
A socialite Narcisa Tamborindeguy surge em foto entubada Crédito: Reprodução/Instagram @narcisat
Crédito: Reprodução/Instagram @narcisat
Sem informações, os fãs da ex-Mulheres Ricas, reality que mostrava a vida de Narcisa e outras milionárias do Brasil, ficaram preocupados. "Preocupado, disso um. Outro, escreveu: "Nossa, melhoras!". Uma fã ainda questionou: "O que será que ela tem?". 

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