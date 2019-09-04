Ex-Mulheres Ricas Narcisa Tamborindeguy surge internada e choca fãs

Narcisa Tamborindeguy, de 52 anos, preocupou a web ao surgir em uma foto nas redes sociais em que aparece entubada em um quarto de hospital nesta terça-feira (3). A socialite não publicou nenhuma informação sobre o caso e, à revista Contigo!, a assessoria de imprensa também não confirmou nada.
No entanto, os rumores são de que a bonita tenha sido internada com um quadro agudo de pneumonia. "A vida é um sopro", escreveu a própria socialite, em uma foto que postou no Instagram, mas em seguida foi deletada.
Sem informações, os fãs da ex-Mulheres Ricas, reality que mostrava a vida de Narcisa e outras milionárias do Brasil, ficaram preocupados. "Preocupado, disso um. Outro, escreveu: "Nossa, melhoras!". Uma fã ainda questionou: "O que será que ela tem?".