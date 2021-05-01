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Morreu em casa

Ex-integrante do grupo Menudos, Ray Reyes morre aos 51 anos

O irmão do cantor, Raül Reyes, fez o anúncio através de uma publicação nas redes sociais, na noite desta sexta-feira (30). A causa da morte não foi divulgada

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 09:13

Publicado em 

01 mai 2021 às 09:13
Ray Reyes foi integrante do grupo Menudos
Ray Reyes foi integrante dos Menudos Crédito: Divulgação
O ex-integrante do grupo Menudo, Ray Reyes, morreu aos 51 anos. O irmão do cantor, Raül Reyes, fez o anúncio através de uma publicação nas redes sociais, na noite desta sexta-feira (30). A causa da morte não foi divulgada.
"Com uma dor enorme em minha alma que informo que meu amado irmão Ray Reyes morreu. Peço que nos deem privacidade para digerir toda essa situação e por favor orem por nossa família, principalmente por nossa mãe", escreveu Raül. "Também peço para que nunca se esqueçam de seu legado. Hoje, mais do que nunca, precisamos nos unir e nunca deixarmos de expressas todo o amor e carinho que sentimos pelos outros. Este é mais um ensinamento do universo."
De acordo com informações do G1, a imprensa internacional afirma que o músico morreu em sua casa, em Toa Baja, Porto Rico, para onde Raül embarcou nesta madrugada, segundo publicou em seu Facebook.
Ray Reyes ingressou no Menudo em 1983, substituindo Xavier Serbiá. Ele deixou a banda dois anos depois, aos 15 anos, iniciando carreira solo.
Em 1998, Ray se reuniu com outros integrantes do Menudo para uma celebração do 15º aniversário do grupo. Outros reencontros aconteceram nos anos seguintes. A turnê mais recente entre eles, intitulada "Súbete a Mi Moto Tour", teve uma pausa em 2019 por conta da pandemia de coronavírus.
Ainda segundo o G1, a agência responsável pela turnê também confirmou a morte de Ray através de um comunicado publicado nas redes sociais.

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