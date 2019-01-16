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Falência múltipla

Ex-integrante das Frenéticas, Edyr de Castro morre aos 72 anos

Cantora e atriz morreu de falência múltipla dos órgãos; Edyr sofria de Alzheimer e vivia no Retiro dos Artistas

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 11:01

Publicado em 

16 jan 2019 às 11:01
A ex-Frenética Edyr de Castro Crédito: Reprodução/Instagram @cenasdateledramaturgia
A atriz e cantora Edyr de Castro, integrante do grupo As Frenéticas, morreu nesta terça-feira (15), de falência de múltiplos órgãos, no Rio de Janeiro. Ela tinha 72 anos, sofria de Alzheimer e vivia no Retiro dos Artistas.
As Frenéticas fizeram sucesso nos anos 1970. O jornalista Nelson Motta reuniu seis garotas (Sandra Pêra, Leiloca, Lidoka, Dhu Moraes, Edyr de Castro e Regina Chaves) para serem garçonetes e fazerem performances na boate The Frenetic Dancing Days Discothèque. As Frenéticas só viraram um grupo vocal pop após o fechamento da casa.
Entre os hits do grupo estão "Dancin Days" e "Perigosa".
Como atriz, Edyr de Castro trabalhou em novelas como "Por Amor" (1997) e "Cabocla" (2004).
Leiloca publicou nas redes sociais uma foto da colega de Frenéticas com a mensagem "Vai na Luz".

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