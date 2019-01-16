Ex-integrante das Frenéticas, Edyr de Castro morre aos 72 anos

A ex-Frenética Edyr de Castro Crédito: Reprodução/Instagram @cenasdateledramaturgia

A atriz e cantora Edyr de Castro, integrante do grupo As Frenéticas, morreu nesta terça-feira (15), de falência de múltiplos órgãos, no Rio de Janeiro. Ela tinha 72 anos, sofria de Alzheimer e vivia no Retiro dos Artistas.

As Frenéticas fizeram sucesso nos anos 1970. O jornalista Nelson Motta reuniu seis garotas (Sandra Pêra, Leiloca, Lidoka, Dhu Moraes, Edyr de Castro e Regina Chaves) para serem garçonetes e fazerem performances na boate The Frenetic Dancing Days Discothèque. As Frenéticas só viraram um grupo vocal pop após o fechamento da casa.

Entre os hits do grupo estão "Dancin Days" e "Perigosa".

Como atriz, Edyr de Castro trabalhou em novelas como "Por Amor" (1997) e "Cabocla" (2004).