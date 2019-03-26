Ex-governador Geraldo Alckmin é contratado para programa de TV

Depois das eleições de 2018, Geraldo Alckmin passou a integrar o grupo de professores de Medicina da Uninove de Bauru, em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram @foto.guedes2

Antes de se lançar no mundo da política, Geraldo Alckmin já protagonizava como médico por aí. Agora, vai relembrar esse tempo fazendo parte do time do "Todo Seu", programa comandado por Ronnie Von na TV Gazeta de São Paulo.

Segundo informações da revista Contigo!, o político será um especialista em saúde. A partir de agora, também, o programa será vespertino, indo ao ar a partir das 13h30.