Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
É médico também

Ex-governador Geraldo Alckmin é contratado para programa de TV

Ao lado de Ronnie Von, Alckmin vai atuar em "Todo Seu" como especialista de saúde

Publicado em 26 de Março de 2019 às 17:10

Publicado em 

26 mar 2019 às 17:10
Depois das eleições de 2018, Geraldo Alckmin passou a integrar o grupo de professores de Medicina da Uninove de Bauru, em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram @foto.guedes2
Antes de se lançar no mundo da política, Geraldo Alckmin já protagonizava como médico por aí. Agora, vai relembrar esse tempo fazendo parte do time do "Todo Seu", programa comandado por Ronnie Von na TV Gazeta de São Paulo.
Segundo informações da revista Contigo!, o político será um especialista em saúde. A partir de agora, também, o programa será vespertino, indo ao ar a partir das 13h30. 
Alckmin governou São Paulo por doze anos ao todo. Nesse meio tempo concorreu à Prefeitura de São Paulo e à Presidência da República duas vezes. Desde então, segundo a Contigo!, ele tem buscado formas alternativas de não ter a imagem tão vinculada à política. Em 2019 já deu aulas inaugurais para cursos de Medicina. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

medicina São Paulo Saúde Televisão Geraldo Alckmin
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026
Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 
Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados