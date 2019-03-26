Ex-governador Geraldo Alckmin é contratado para programa de TV

Antes de se lançar no mundo da política, Geraldo Alckmin já protagonizava como médico por aí. Agora, vai relembrar esse tempo fazendo parte do time do "Todo Seu", programa comandado por Ronnie Von na TV Gazeta de São Paulo.
Segundo informações da revista Contigo!, o político será um especialista em saúde. A partir de agora, também, o programa será vespertino, indo ao ar a partir das 13h30.
Alckmin governou São Paulo por doze anos ao todo. Nesse meio tempo concorreu à Prefeitura de São Paulo e à Presidência da República duas vezes. Desde então, segundo a Contigo!, ele tem buscado formas alternativas de não ter a imagem tão vinculada à política. Em 2019 já deu aulas inaugurais para cursos de Medicina.