Ex de Larissa Manoela fala sobre suposto vídeo de sexo gay na web

Day McCarthy esquentou o clima na web no fim de semana. Depois de falar da suposta traição de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, a socialite capixaba decidiu soltar o verbo sobre o ator Thomaz Costa, ex-namorado de Larissa Manoela.
Em seu perfil do
, Day publicou vídeos que supostamente seriam do jovem em momento íntimo com outro homem.
Nas redes sociais, o ator foi esclarecer o caso polêmico envolvendo seu nome: "Gente, não preciso nem falar, né? (risos). Tem gente que acredita nela ainda? Estou em Minas trabalhando em paz, não me estressa com tão pouco", disse.