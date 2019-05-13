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Ex de Larissa Manoela fala sobre suposto vídeo de sexo gay na web

Thomaz Costa foi alvo da socialite Day McCarthy, que postou suposto vídeo do ator com outro homem em momento íntimo

Publicado em 

13 mai 2019 às 18:34

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 18:34

Crédito: Reprodução/Instagram @thocostaoficial
Day McCarthy esquentou o clima na web no fim de semana. Depois de falar da suposta traição de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, a socialite capixaba decidiu soltar o verbo sobre o ator Thomaz Costa, ex-namorado de Larissa Manoela
Em seu perfil do
Twitter
, Day publicou vídeos que supostamente seriam do jovem em momento íntimo com outro homem.
Nas redes sociais, o ator foi esclarecer o caso polêmico envolvendo seu nome: "Gente, não preciso nem falar, né? (risos). Tem gente que acredita nela ainda? Estou em Minas trabalhando em paz, não me estressa com tão pouco", disse. 

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