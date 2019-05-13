Ex de Larissa Manoela fala sobre suposto vídeo de sexo gay na web

esquentou o clima na web no fim de semana. Depois de falar da suposta, adecidiu soltar o verbo sobre o ator, ex-namorado de

, Day publicou vídeos que supostamente seriam do jovem em momento íntimo com outro homem.

Nas redes sociais, o ator foi esclarecer o caso polêmico envolvendo seu nome: "Gente, não preciso nem falar, né? (risos). Tem gente que acredita nela ainda? Estou em Minas trabalhando em paz, não me estressa com tão pouco", disse.