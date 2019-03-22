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Boa forma

Ex de Larissa Manoela exibe corpão musculoso na web

Thomaz também participou de "Carrossel", do SBT

Publicado em 22 de Março de 2019 às 12:58

Publicado em 

22 mar 2019 às 12:58
O ex-namorado de Larissa Manuela e ator mirim de "Carrossel", do SBT, Thomaz Costa surpreendeu seguidores ao postar foto em que aparece exibindo braços supermusculosos em um clique feito dentro da academia que frequenta. 
"Gente, muita gente me pergunta qual o segredo que eu usei para ter esse corpo", escreveu ele, na legenda do post no seu perfil do Instagram, completando: "Eu entendo porque se olharem fotos minhas de um ano atrás, eu parecia outra pessoa! Mas eu digo para vocês, o segredo é deixar a preguiça de lado, e não desistir! Mantenha o foco! O resultado é inevitável". 

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