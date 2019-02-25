Ex de José Loreto, Débora Nascimento se afasta de novela da Globo

Crédito: Reprodução/Instagram @debranascimento

Débora Nascimento, Marina Ruy Barbosa e José Loreto vivem um momento sensível da carreira. Desde a separação de Débora e Loreto e de quando Marina foi apontada como pivô do divórcio do casamento de sete anos, a vida da direção da Globo também não ficou fácil, já que dois deles contracenam juntos em "O Sétimo Guardião" e a outra estrela em "Verão 90".

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do site Uol, Débora se afastará de "Verão 90" para se cuidar.

Dispensada em boa parte da semana passada, de acordo com o colunista, o nome de Débora só aparece no roteiro de trabalho desta segunda (25). Daqui em diante ela terá oito dias "para se cuidar" - definição dos seus próprios companheiros.