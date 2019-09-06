Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Felicidades ao casal!

Ex-BBBs Gleici e Wagner reatam namoro após separação misteriosa

Na ocasião do fim do namoro, os fãs ficaram sem entender o motivo que levou os dois à decisão. Mas, agora, eles estão juntinhos novamente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2019 às 06:01

Publicado em 06 de Setembro de 2019 às 06:01

Gleici Damasceno, 24, e Wagner Santiago, 35, estão juntos novamente, confirmou nesta quinta-feira (5) a assessoria da vencedora do BBB 18. O casal, que se conheceu durante o reality, havia terminado há cerca de dois meses, apesar de terem sido vistos juntos algumas vezes desde então.
Crédito: Reprodução/Instagram @gleicidamasceno
Os dois foram vistos juntos por fãs em São Paulo nesta quarta-feira (4), segundo o site NaTelinha, e chegaram a postar em suas redes sociais fotos em uma clínica de estética, embora não aparecessem juntos nos posts.
> Ex-BBB Wagner atropela ciclista com carro da ex-namorada Gleici
Enquanto estavam separados, Gleici e Wagner gravaram cenas de um filme juntos, no mês passado, e ele chegou a se envolver em um acidente de trânsito dirigindo o carro dela, em Rio Branco, no Acre. Na ocasião, ele disse que estava sozinho e ligou pra ela apenas depois de socorrer a vítima.
> Ex-BBB Gleici cobra R$ 40 mil por post no Instagram
Na semana passada, Gleici desabafou sobre críticas que teria recebido: "Seus comentários afetam, machucam. Não é porque eu sou uma pessoa pública que eu tenho que aguentar tudo. Mesmo me considerando uma pessoa que já passou por muita coisa na vida, às vezes eu leio um comentário e me sinto muito machucada", disse no Instagram.
> Ex-BBBs Gleici e Wagner terminam namoro: "Doloroso"
Ela ainda completa: "Acho que as pessoas deveriam ter mais cuidado, ter uma responsabilidade emocional com o outro. Isso é quase inexistente. Nós somos reais, seres humanos. Tem que se colocar um pouco no lugar do outro. A gente fala tanto em empatia, é uma palavra que se popularizou tanto, mas praticar é muito difícil".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados