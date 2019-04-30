Ex-BBB Lucas Fernandes se casa com Ana Lúcia em Los Angeles

O ex-BBBse casou no domingo, 28, com Ana Lúcia Vilela, no Red Rock Canyon, em, nos Estados Unidos. Os dois tinham rompido após ele se envolver com a participante Jéssica Mueller durante o reality show, em 2018.

"Eu nunca desistiria de ter você na minha vida novamente. Você é a pessoa mais importante que Deus colocou em meu caminho. Vivemos os mais intensos seis anos da minha vida e é com você que quero viver o resto dela. Eu te amo e assim será para sempre", escreveu.