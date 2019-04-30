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Enfim casados

Ex-BBB Lucas Fernandes se casa com Ana Lúcia em Los Angeles

Os dois tinham rompido após ele se envolver com a participante Jéssica Mueller durante o reality show, em 2018

Publicado em 30 de Abril de 2019 às 11:15

Publicado em 

30 abr 2019 às 11:15
Crédito: Reprodução/Instagram @fernandeslucas
O ex-BBB Lucas Fernandes se casou no domingo, 28, com Ana Lúcia Vilela, no Red Rock Canyon, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Os dois tinham rompido após ele se envolver com a participante Jéssica Mueller durante o reality show, em 2018.
Após a traição, o empresário cearense postou uma foto abraçado com Ana Lúcia, em maio do ano passado.
"Eu nunca desistiria de ter você na minha vida novamente. Você é a pessoa mais importante que Deus colocou em meu caminho. Vivemos os mais intensos seis anos da minha vida e é com você que quero viver o resto dela. Eu te amo e assim será para sempre", escreveu.
Em uma
cerimônia simples
, o casal trocou alianças ao som de Pela Luz dos Olhos Teus, de
Tom Jobim
e
Vinicius de Moraes
. Lucas compartilhou os preparos do casamento em um vídeo romântico no YouTube.

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