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Ex-BBB Jaqueline beija muito morena misteriosa na Parada LGBT

Loira exibiu a figura durante a Parada LGBT de São Paulo

Publicado em 24 de Junho de 2019 às 11:47

Publicado em 

24 jun 2019 às 11:47
A ex-BBB Jaqueline Grohalski foi flagrada aos beijos com uma morena misteriosa durante a 23ª Parada LGBT de São Paulo, no início da noite deste domingo (23). 
A ex-sister foi clicada com a moça e não se importou com os flashes. 
A ex-BBB Jaqueline Grohalski foi vista aos beijos com morena misteriosa na 23ª Parada LGBT de São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram

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