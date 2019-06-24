Ex-BBB Jaqueline beija muito morena misteriosa na Parada LGBT

A ex-BBB Jaqueline Grohalski foi flagrada aos beijos com uma morena misteriosa durante a 23ª Parada LGBT de São Paulo, no início da noite deste domingo (23).
A ex-sister foi clicada com a moça e não se importou com os flashes.
Publicado em 24 de Junho de 2019 às 11:47
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