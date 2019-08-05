Ex-BBB é nomeada madrinha de esquadrilha da Força Aérea Brasileira

A ex-BBB anunciou a novidade via Instagram, após publicar uma foto da cerimônia vestindo o uniforme da Força Aérea.

"Eu quero agradecer aos meus afilhados da esquadrilha Leo, pela honra de terem me escolhido como madrinha. Vocês são muito guerreiros, e devem ser exaltados, porque algumas das experiência que vivemos por 3 meses dentro do BBB, em questão de disciplina, resistência, confinamento e grupo, vocês vivem por alguns anos", escreveu.

Ela continua: "Conseguir chegar até a formatura é realmente demonstrar que temos os mais fortes e preparados para atender o nosso país. Dentre tantos homens nessa turma, temos uma mulher Maria nos representando, que orgulho! Vocês são vitoriosos e admiro muito cada um de vocês. Parabéns Cadetes Aviadores".

Através do Twitter, ela disse que comemora a novidade porque tem sido excluída de eventos sociais e não tem recebido propostas de propagandas.

"As blogueirinhas não me chamam pra arraiá, os caras das festas não me chamam pra ser não sei o que de camarote, tem marca que tem medo de mim, mas a FAB (Força Aérea Brasileira) Não! Fui convidada por uma esquadrilha para ser madrinha deles", escreveu.