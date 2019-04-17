Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sexo com bezerra

Ex-BBB é denunciado por zoofilia e tem depoimento adiado

Confinado, o ex-brother garantiu que perdeu a virgindade com uma bezerra

Publicado em 17 de Abril de 2019 às 20:25

Publicado em 

17 abr 2019 às 20:25
Crédito: Reprodução/Instagram @mayconsantosoli
O "Big Brother Brasil 19" acabou, mas as polêmicas envolvendo o programa, não. Dessa vez é Maycon Santos o pivô de nova investigação envolvendo os participantes da edição deste ano. 
O ex-brother garantiu, dentro da casa mais vigiada do Brasil, que perdeu a virgindade com uma bezerra e é, agora, denunciado por zoofilia - prática do sexo com animais. O caso foi aberto pelo delegado Maurício Mendonça e refere-se ao crime de abuso sexual e maus-tratos a animais. 
O depoimento, no entanto, foi adiado, segundo informações da revista Contigo!. 
Maycon deve conversar com juízes em maio e não mais em abril, como era previsto inicialmente. 
Ao jornal Extra, a mãe do ex-BBB, Rozana Santos, disse que o filho está tranquilo: "Preocupado ele não está. Ele não fez nada grave. O comentário dentro do programa não afetou ninguém". 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Sexo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como polícia desmascarou assassino brasileiro que ficou foragido no Paraguai por décadas
Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados