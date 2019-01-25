Ex-BBB curte praia e se aventura em trilha de Vila Velha

A ex-BBB Fernanda Helena Cardoso, segunda colocada do "Big Brother Brasil 10", subindo trilha do Morro do Moreno, em Vila Velha, após curtir o mar da Praia Secreta, na mesma cidade Crédito: Reprodução/Instagram @dra.fernandacardoso

A ex-BBB Fernanda Cardoso - segunda colocada do "Big Brother Brasil 10" - está curtindo um pouco das belezas do Espírito Santo. A dentista compartilhou registros da Praia Secreta, em Vila Velha, e do Morro do Moreno em seu stories do próprio perfil do Instagram e disse ter ficado encantada com o visual do alto de um dos pontos turísticos do Estado.

Fernanda não esconde de ninguém que ama praia, tanto que grande parte dos posts de suas redes sociais são em área de praia. Em Vila Velha, curtiu a Praia Secreta e disse que ia compartilhar o momento para fazer inveja em quem estava trabalhando, em tom de brincadeira.

Em seguida, mostrou foto em que aparece subindo um trecho de trilha do Morro do Moreno e, em outro vídeo, surge ao lado de amigos falando da experiência. Assista: