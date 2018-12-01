Ex-BBB capixaba posa para ensaio em mansão de R$ 6,5 milhões

O ex-BBB capixaba Antônio Rafaski foi o dono de uma mansão avaliada em R$ 6,5 milhões em Campos do Jordão, em São Paulo, ao menos por algumas horas. O jovem, que há pouco tempo se envolveu em uma polêmica com a mãe de sua primeira filha, posou para nova campanha de roupas.
O ex-brother foi convidado para ser o modelo comemorativo do ensaio que vai brindar os 43 anos de uma marca de vestuário. Vestindo jeans, as fotos do capixaba aconteceram em uma residência de luxo da cidade de dois mil metros quadrados.