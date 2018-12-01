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Ex-BBB capixaba posa para ensaio em mansão de R$ 6,5 milhões

Antônio Rafaski fotografou em uma mansão de 2 mil metros quadrados avaliada em R$ 6,5 milhões, em Campos do Jordão

Publicado em 01 de Dezembro de 2018 às 15:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2018 às 15:33
O ex-BBB capixaba Antonio Rafaski em fotos de ensaio feito em mansão de Campos do Jordão, em São Paulo Crédito: QuattroG Assessoria/Divulgação
O ex-BBB capixaba Antônio Rafaski foi o dono de uma mansão avaliada em R$ 6,5 milhões em Campos do Jordão, em São Paulo, ao menos por algumas horas. O jovem, que há pouco tempo se envolveu em uma polêmica com a mãe de sua primeira filha, posou para nova campanha de roupas. 
. Crédito: QuattroG Assessoria/Divulgação
O ex-brother foi convidado para ser o modelo comemorativo do ensaio que vai brindar os 43 anos de uma marca de vestuário. Vestindo jeans, as fotos do capixaba aconteceram em uma residência de luxo da cidade de dois mil metros quadrados. 
. Crédito: QuattroG Assessoria/Divulgação

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