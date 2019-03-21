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"Todos têm que sonhar"

Escritora mirim vai à escola de Suzano deixar mensagem de paz

A capixaba Nina sempre trata da inclusão e do enfrentamento ao bullying em seus livros infantis
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

21 mar 2019 às 17:01

Publicado em 21 de Março de 2019 às 17:01

"Eu quis transmitir sonhos que ficaram perdidos. Falar sobre sonhos... Sobre a vontade de viver que todo mundo tem que ter". A frase é da capixaba Nina Frainer, de 10 anos, que escreveu uma mensagem de paz e a afixou ao muro da escola Raul Brasil, em Suzano, São Paulo, após o atentado no local que deixou dezenas de feridos e mortos. 
Crédito: Montagem Gazeta Online
Nina é escritora mirim. Já lançou três livros infantis e é entusiasta da literatura para crianças. "Quando vi o atentado fiquei com medo de ir à minha própria escola, mesmo não tendo acontecido lá. Foi muito assustador. Mas a gente não pode ficar com medo, porque os garotos que fizeram isso lá querem que a gente sinta isso. Mas temos que usar isso para transmitir o bem, porque no final o bem sempre prevalece", continua. 
A capixaba avalia que os pais e professores precisam ficar atentos às questões ligadas a comentários maldosos em sala de aula e que, às vezes, promover atividades culturais que aproximem essas relações pode ser uma boa saída. "As escolas têm que se preocupar mais com esse tema e criar ações, de repente, que identifiquem quem está sendo vítima dessa prática maldosa", corrobora. 
"SONHO DE QUE AS PESSOAS SE AMEM DE VERDADE"
No cartaz colado no muro da escola, Nina escreve: "Oi, eu sou a Nina. Tenho 10 anos e tenho o sonho de ver todas as crianças lendo livros. Mais livros e menos armas. Qual o seu sonho? Eu sonho de que as pessoas se amem de verdade. Que as pessoas voltem a viver a verdade e busque (sic.) mais Deus. Que as pessoas tenham mais compaixão. Que as pessoas se preocupem mais com os outros". Veja: 
Além do cartaz, a escritora mirim deixou ao lado da mensagem um urso de pelúcia, de tamanho médio, segurando com as duas mãos um livro que ela mesma escreveu e foi publicado por uma editora. "A Menina da Sanfona Azul" conta a história da própria Nina, que desde criança é encantada pelo som da sanfona. 

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