Erasmo Carlos se casa com mulher 49 anos mais nova

Erasmo Carlos, de 77 anos, se casou com a pedagoga Fernanda Passos, de 28 anos, após nove anos de relacionamento, segundo o jornal Extra. O cantor confirmou a informação por meio de suas redes sociais neste domingo (6).
Publicado em 07 de Janeiro de 2019 às 18:11
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