Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
7 anos de namoro

Erasmo Carlos se casa com mulher 49 anos mais nova

Cantor divulgou fotos do enlace em suas redes sociais

Publicado em 07 de Janeiro de 2019 às 18:11

Publicado em 

07 jan 2019 às 18:11
Erasmo Carlos, de 77 anos, se casou com a pedagoga Fernanda Passos, de 28 anos, após nove anos de relacionamento, segundo o jornal Extra. O cantor confirmou a informação por meio de suas redes sociais neste domingo (6). 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Casamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados